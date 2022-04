Campeão europeu sub-19 pelo Benfica rejeita comparação com estrela francesa: "Ainda é cedo"

Cher Ndour exibiu um traço de humildade ao ser comparado, numa entrevista, ao internacional francês Paul Pogba

Atrelado ao sucesso coletivo, vem, no aspeto individual, quando de jovens com potencial se trata, habituais comparações com intérpretes de nomeada, mas Cher Ndour, recém-campeão europeu de juniores pelo Benfica, mesmo de mãos ocupadas com o troféu da Youth League, mantém os dois pés bem assentes na terra.

"Essa comparação parte de uma questão física e do papel em campo. Ele sempre foi um ídolo e a comparação lisonjeia-me. Mas ainda é cedo", afirmou o médio, ao "Brescia Corriere", ao ser comparado, já aos 17 anos, ao... internacional francês Paul Pogba.

Sem pretensas de ilusão, Ndour, o mais jovem de sempre a atuar pela equipa B do Benfica, superando a coqueluche João Félix, possui, todavia, ambição declarada, sem sobrepor à humildade, e tem um objetivo bem definido, ainda que longínquo.

"Quero jogar o Campeonato do Mundo de 2026 com a [seleção da] Itália. Farei 22 anos [nessa altura], estarei mais maduro, mas ainda tenho que crescer muito. Melhorei muito nestas duas temporadas em Portugal", referiu o médio encarnado.

Antes de atingir essa evolução, Ndour, chegado ao Seixal no verão de 2020, salientou, em contraste, que o arranque "não foi fácil" por causa da exigência encarnada, mas superou-o ao "saber viver com a pressão", que colheu, finalmente, frutos na Europa.