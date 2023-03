Campeão da Youth League renovou com o Benfica

Ricardo Nóbrega prolongou ligação com o emblema encarnado.

Faltam apenas dois dias para completar 19 anos, mas a "prenda" chegou antes, embora com impacto. Ricardo Nóbrega renovou contrato com o Benfica, mantendo em vigor uma ligação que se iniciou em 2016, quando trocou o Marítimo pelo Seixal.

Atualmente a representar a equipa B e a de sub-23, o extremo direito revelou sentir-se "muito orgulhoso com o voto de confiança do cube", no qual espera ficar "muito mais tempo". Olhando para a curta carreira, Nóbrega garante já ter "vivido muitas experiências", destacando as conquistas do campeonato de juniores e da Youth League, na época passada, tendo o madeirense sido suplente não utilizado no triunfo na Taça Intercontinental de sub-20.

"Quero chegar à equipa A, tenho de trabalhar muito para um dia chegar a jogar no Estádio da Luz", acrescentou, à BTV, o dianteiro que espera "continuar a convencer o míster" Luís Castro.