Campeão Benfica vai à Câmara Municipal de Lisboa esta segunda-feira

Depois da festa no Marquês de Pombal, as águias seguem para a Câmara

A cerimónia de homenagem tem início marcado para as 17 horas.

O plantel do Benfica, que conquistou o 38º título de campeão nacional da sua história, vai ser recebido, esta segunda-feira, dia 29, na Câmara Municipal de Lisboa, pelo presidente Carlos Moedas.

A cerimónia de consagração dos encarnados está agendada para as 17 horas e terá lugar nos Paços do Concelho, onde se espera uma imensa multidão de adeptos.

Recorde-se que o conjunto às ordens do alemão Roger Schmidt venceu, no Estádio da Luz, o despromovido Santa Clara por 3-0, na derradeira jornada da Liga Bwin, terminando o campeonato com 87 pontos. O FC Porto foi segundo classificado, com 85, seguindo-se Braga (78) e Sporting (74).