Camisola de Rafa é a que pesa mais no atual plantel do Benfica

Rafa é uma das referências do atual plantel do Benfica

Avançado português é o jogador com mais jogos, títulos e anos de casa nos encarnados.

Rafa entra esta quarta-feira, oficialmente, na oitava temporada ao serviço dos encarnados. Com a saída de Grimaldo, o avançado é agora o jogador do plantel do Benfica com mais anos de casa, numa altura em que a continuação, para lá desta época, é ainda uma incerteza.

Quando entrar em campo, hoje frente ao FC Porto para disputar a Supertaça, o camisola 27 cumprirá o 275.º jogo com pelas águias, números que o destacam dentro do plantel: Vlachodimos é o segundo jogador com mais jogos (com 223 partidas realizadas), seguido de Otamendi (127 jogos) e logo depois de Di María (124 jogos cumpridos na primeira passagem pelos encarnados entre 2007 e 2010).

Para além disso, ao nível de troféus, Rafa foi quem mais conquistou enquanto jogador das águias. O jogador de 30 anos tem três campeonatos nacionais (2016/17, 2018/19, 2022/23), uma Taça de Portugal (2016/17) e ainda duas Supertaças (2017 e 2019), totalizando seis troféus levantados desde que chegou a Lisboa, assumindo-se nesta fase como o jogador com mais conquistas ao serviço dos encarnados.

O peso da camisola de Rafa continua a aumentar quando se olha para a lista de goleadores do plantel. O avançado volta a estar em destaque com 72 golos marcados nas últimas sete temporadas, mais do que qualquer colega - segue-se João Mário com 27. Tendo em conta o adversário de hoje, o FC Porto, Rafa foi mesmo o último jogador encarnado a decidir ante os dragões: fez o golo da vitória no Estádio do Dragão, na primeira volta da época passada (1-0). O ex-internacional português é também quem mais ofereceu passes para golo no leque de jogadores de Roger Schmidt, com 52 assistências. A continuidade do camisola 27 para lá de 2024 ainda é uma incógnita, mas neste Benfica é Rafa quem tem mais peso da história.