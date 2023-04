Cadeiras atiradas ao relvado em Chaves valem multa pesada ao Benfica

Comportamento de alguns adeptos encarnados vale multa de mais de 10 mil euros

O arremesso de cadeiras por parte dos adeptos do Benfica, em Chaves, valeu multa pesada ao clube encarnado, que está obrigado a pagar 10200 euros, informou o CD da Federação Portuguesa de Futebol.

"Após o apito final foi arremessada uma cadeira da bancada nascente, pelos adeptos afetos ao clube visitante, tendo caído no interior do terreno de jogo próximo da zona onde se encontrava o 4.°árbitro, não tendo atingido ninguém. Após o final do jogo, foi arremessada da Bancada Central Nascente, bancada composta por adeptos do Benfica identificados por camisolas, cânticos e cachecóis, uma cadeira de plástico para dentro do terreno de jogo, fora do retângulo de jogo, sem atingir qualquer elemento", pôde ler-se, no comunicado do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em Chaves, recorde-se, o Benfica somou a terceira derrota consecutiva, então, perdendo por 1-0, depois dos desaires frente a FC Porto e Inter de Milão.