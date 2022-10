Declarações de Artur Moraes, antigo guarda-redes do Benfica, à Rádio Renascença.

O Benfica recebe esta quarta-feira o PSG, a partir das 20h00, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em declarações à Rádio Renascença, o antigo guarda-redes do emblema encarnado Artur Moraes perspetivou o encontro, considerando que "só a ajuda coletiva pode fazer diferença" e que "cada jogador passou a noite a imaginar aquilo que vai fazer em campo, por ser uma "noite especial".

"O Benfica vai ter de estar muito compacto, muito junto e falar muito dentro do campo para se ajustar ao que o PSG vai fazer no jogo. O caminho é por aí", afirmou o brasileiro, que acredita que o empate em Guimarães "não tem influência nenhuma" no jogo desta quarta-feira.

"Cada jogador passou a noite a imaginar aquilo que vai fazer em campo, porque hoje é uma noite especial para qualquer jogador. Quer sejam mais ou menos experientes, todos os jogadores vão entrar com disposição para fazer um grande jogo, porque noites como esta não acontecem todos os dias", disse ainda.

Para Artur, o Benfica "tem condições para fazer bons resultados" e o grupo terá "uma luta a três, entre Benfica, PSG e Juventus". "Quem conseguir ser mais regular vai levar vantagem e apurar-se para a próxima fase", concluiu.

Leia também Internacional Darwin sente-se sem confiança: "Não entendo nada do que diz o Klopp" Darwin não fala inglês fluentemente e tem dificuldade em perceber o que diz Jurgen Klopp nas palestras. Vai contando com a ajuda de Pep Lijnders e Vítor Matos numa altura em que assume estar com pouca confiança.