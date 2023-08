Cabral do arranque difícil até à Luz: passou pelo futsal e pensou desistir do futebol

Com a família sempre a seu lado, contando com o incentivo e os reparos do pai Hélio, Arthur Cabral afirmou-se no Ceará, onde ganhou a alcunha de rei Arthur. Fã de Ronaldo, foi alvo de reparos de Scolari.

À espreita da estreia, e logo como titular, pelo Benfica, diante do Estrela da Amadora, Arthur Cabral chega à Luz com a missão de marcar golos e fazer esquecer Gonçalo Ramos.

O goleador brasileiro, que na Europa faturou por 65 vezes pelo Basileia e 19 na Fiorentina, começou cedo a dar os primeiros pontapés na bola, mas numa quadra, tendo começado pelo futsal, aos sete anos, algo que continuou a fazer até aos 11.