BTV sem debates e cobertura das eleições: o que disse o clube aos sócios

Clube informou os seus associados sobre a política editorial do canal do clube, a propósito da Assembleia Geral agendada para esta sexta-feira.

As eleições para a presidência do Benfica, agendadas para outubro, não terão cobertura especial no canal do clube, nomeadamente no que diz respeito a debates entre os candidatos ao cargo. Assim informou o clube aos seus sócios, através das respostas às questões colocadas através de email por parte dos associados, a propósito da Assembleia Geral marcada para esta sexta-feira. Lembrando o que sucedeu no passado, o Benfica esclareceu que não está nos planos da BTV mudar a política editorial, abrindo assim espaço à realização de debates, como pretendia Bruno Costa Carvalho, anunciado candidato às próximas eleições, ainda que não cumpra, segundo os estatutos, os anos necessários para desempenhar o cargo.

"A BTV teve as suas primeiras emissões em 2008, tendo, entretanto decorrido três atos eleitorais. Em nenhum momento a BTV e os seus profissionais participaram em qualquer cobertura das campanhas de qualquer candidato ou promoveram debates entre candidatos. Tratou-se de uma opção editorial que mereceu aprovação unânime dos Órgãos Sociais. Nesse sentido, não se perspetivam razões para inverter as opções editoriais que foram consensuais até ao momento", pode ler-se no documento à disposição dos sócios encarnados.