BTV reduz lucro para metade e cobre gastos para criar a rádio do Benfica

O relatório e contas de 2021/22 do Benfica regista uma quebra no lucro na Benfica TV e prejuízo com compra de material para se criar a rádio do clube

Segundo os dados revelados no relatório e contas de 2020/21 do Benfica, o canal televisivo do clube manteve um lucro elevado no exercício em questão, de 85,9 M€, mesmo com uma quebra de 55,4% em relação aos 192,8 M€ do período homólogo.

A Benfica TV apresentou no exercício corrente um resultado líquido positivo de 85,9 milhares de euros, o que corresponde a um decréscimo de 55,4% face ao lucro de 192,8 milhares de euros alcançado no período homólogo.

As águias anunciaram em 2017 op projeto da rádio do clube, que deveria entrar em funcionamento no ano seguinte. No entanto, em 2022 esse projeto ainda não viu a luz do dia, mas continua a gerar despesa com compra de equipamentos para o efeito: prejuízo de cerca de três mil euros.

"No âmbito de um projeto estruturante que abrange várias empresas do Grupo Benfica, nos últimos exercícios ocorreram investimentos ao nível de infraestruturas e foi executado um conjunto de projetos de transformação tecnológica, com o objetivo de responder de forma mais eficiente e segura ao desafio do projeto da rádio. Em 2021/22 foram entregues os últimos equipamentos e assinado o auto de aceitação da totalidade dos bens, apresentando-se em consonância com as condições acordadas. Neste contexto, a Benfica Rádio fechou o exercício de 2021/22 com um resultado negativo de 3 milhares de euros o que corresponde a uma variação negativa de 1,1 milhares de euros face ao período homólogo", lê-se no relatório a apresentar aos sócios antes da AG da próxima semana.