Bruno Paixão em jogos do Benfica: decisões polémicas em campo e no VAR

O antigo árbitro de Setúbal cruzou-se no caminho dos encarnados 36 vezes, em desafios oficiais, e o saldo desses encontros é claramente favorável ao emblema da Luz, que somou só três derrotas.

Bruno Paixão, hoje com 47 anos, foi um árbitro cuja carreira ficou marcada por algumas polémicas e chegou a ser vetado por FC Porto e Sporting, tendo até estado quatro anos sem apitar partidas dos leões.

Debaixo de fogo por alegados favorecimentos ao Benfica, o ex-árbitro de Setúbal dirigiu um total de 36 partidas oficiais do clube da Luz. A primeira a 8 de novembro de 1999, com vitória das águias sobre o Braga, por 2-1, no Estádio da Luz, e a última a 29 de janeiro de 2018, no Restelo, num empate 1-1 entre o Belenenses e os encarnados.