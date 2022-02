Bruno Paixão arrecadou 44 mil euros na última época enquanto árbitro

Na derradeira época como árbitro, em 2017/18, fez 27 partidas entre Liga, II Liga e Taça e ainda 18 desafios como VAR. Na mira da Justiça no âmbito do processo "Saco Azul" por suspeita de corrupção por parte do Benfica, o antigo juiz declarou, como empresário, 194 mil euros entre 2015 e 2018.

Investigado no âmbito do processo "Saco Azul" por suspeitas de ser alvo de corrupção por parte do Benfica, Bruno Paixão terminou em 2021 uma carreira com cerca de 30 anos. Começou como árbitro entre 1990/1991 e terminou como videoárbitro, mas fez a sua última época como juiz no campo em 2017/18.

Nesse ano, o então árbitro da Associação de Futebol de Setúbal apitou 27 partidas, 12 da I Liga, 13 da II Liga e duas da Taça de Portugal, sendo nomeado para VAR ainda para 18 embates. Olhando aos valores pagos nessa altura, Bruno Paixão arrecadou, brutos, quase 44 mil euros (43694).