Bruno Langa no Benfica? "Pode adaptar-se a qualquer realidade"

Declarações de treinador português Luís Gonçalves, que dirigiu Moçambique e agora treina em Angola

"O Bruno Langa evoluiu bastante, principalmente no processo defensivo e Vítor Campelos também tem o seu mérito. Não me surpreende o interesse de outros emblemas, porventura também o Benfica. O Bruno Langa é um jogador de qualidade com enorme potencial, sendo também muito forte na execução de bolas paradas. Tem capacidade de adaptação. Se vai jogar em Portugal, França ou Inglaterra isso vai depender muito do clube e do treinador que encontrar, mas acredito que poderá adaptar-se a qualquer realidade", assegurou, identificando as qualidades aprimoradas.

"Está menos ansioso no jogo, mais equilibrado a defender, percebendo melhor quando deve fechar por dentro e quando deve ou não atacar. Está muito maduro", ressalvou Luís Gonçalves, feliz em Angola, após anos ao comando dos Mambas.

"A minha experiência no Inter está a correr muito bem. Estamos a praticar bom futebol, competitivo e com bons resultados, valorizando também jovens jogadores. Estamos no quarto lugar, ambicionado mais, sabendo que é difícil, mas não impossível. O Girabola é muito competitivo. Neste momento, a direção e eu estamos a conversar com vista a uma possível renovação, vamos ver...", resumiu.