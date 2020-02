Treinador do Benfica fez a análise à derrota no Dragão (3-2) em conferência de imprensa.

Bruno Lage considera que o resultado do clássico ao intervalo - 3-1 favorável ao FC Porto - foi "demasiado penalizador" para o Benfica.

Na conferência de imprensa pós-jogo, o treinador das águias analisou a partida no Estádio do Dragão, falou da influência de Marega no lado portista e apontou os pontos positivos da exibição encarnada.

"Chegámos ao intervalo com um resultado pesado. Um cruzamento foi feito do nosso lado esquerdo com alguma facilidade, o Sérgio [Oliveira] faz um grande golo. Após a primeira paragem, perdemos um bocadinho do ritmo que queríamos colocar no jogo. A equipa entra no jogo e faz aquilo que melhor faz, ter bola, pressionar linha adversária, é com alguma justiça que chegamos ao empate e sinto até cair do céu o segundo golo. A equipa estava no bom caminho. No terceiro golo, é o tamanho de Marega neste tipo de situações, na largura, dinâmicas longas e curtas, por muito que estejamos preparados para esta situação, ganhou a corrida ao Ferro e faz o 3-1. Chegar ao intervalo assim é penoso, mas a equipa recompôs-se a tentar colocar em campo toda a qualidade que demonstrámos após o 1-0 e até ao 2-1, é com alguma naturalidade que fazemos o 3-2 na segunda parte", referiu Lage, finalizando da seguinte forma:

"Podíamos ter chegado ao empate, não interessa para agora, há que dar os parabéns a quem ganhou, o FC Porto venceu, saímos com quatro pontos de distância. Saímos com menos pontos e menos dentes", rematou o treinador do Benfica.