Bruno Lage revela o que disse a Weigl no primeiro dia do jogador no Seixal

O treinador do Benfica falou ainda do clássico Sporting-FC Porto.

Balanço do ano anterior: "Esta é a oportunidade de fazer um novo ano. É fantástico para fechar o ano que passou e isso está fechado. Para mim e para os jogadores é hora de olhar para o nosso carro, colocar o conta-quilómetros no zero e começar tudo do zero. Não muda a nossa mentalidade e a nossa forma de estar. É um recomeço difícil, a paragem traz coisas boas e coisas menos boas. É bom para recuperar, descansar e claro que estar sem treinar pode condicionar um pouco. Mas, por aquilo que foi o regresso ao trabalho que fizemos a partir de dia 28, acredito que a equipa está concentrada, motivada para voltar às boas exibições e às vitórias e ter uma reentrada nas competições como temos feito".

Weigl: "É um grande jogador que se junta a uma grande equipa. É um médio com uma enorme capacidade de construção e que vai trazer muitas soluções para aquela posição. Acredito que vai ao encontro do que precisamos para a equipa. Ele tem um bom domínio de bola, o querer ter a bola, que é fundamentalmente o que queríamos. Tem um bom posicionamento defensivo, desequilibra, é um médio de grande valor. O mais importante é sentir que fizemos uma grande contratação. O que lhe disse? Nada de especial. Disse apenas «bem-vindo' e 'boa sorte'. Depois foi o contacto normal com os colegas e devidas apresentações, o que é normal. Ainda é prematuro falar do que quer que seja. Grande parte dos médios vão estar amanhã na convocatória. O importante é estarmos felizes com o rendimento dos nossos jogadores e eles felizes por jogarem no Benfica".

Sporting-FC Porto: "Não consigo prever o futuro. Aquilo que vou torcer é para escolher a melhor equipa para vencer amanhã. Torço sempre para que isso aconteça".

Adeptos no treino de 1 de janeiro: "Com tantos adeptos a apoiar vai ser um reentrada do ano muito forte. Deixa-nos de coração quente por aquela receção, mas de cabeça fria. Vamos reiniciar um novo ano, entrada em competições e mentalizados que temos de fazer um grande trabalho para vencer já em Guimarães".