Bruno Lage revela conversa com Artur Soares Dias e pedido de desculpas

Bruno Lage entrou no relvado do Dragão nos instantes finais do clássico

Treinador do Benfica entrou no relvado durante o encontro com o FC Porto.

Bruno Lage fez esta segunda-feira a antevisão ao encontro de Famalicão, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, e foi questionado sobre o pedido do Benfica para que os encontros do clube da Luz e do FC Porto sejam dirigidos por árbitros estrangeiros. O técnico voltou a recordar que esse é um tema do qual não fala recordou uma conversa com Artur Soares Dias após o clássico, onde viu um amarelo após entrar no relvado.

"Não costumo falar sobre árbitros, não vou comentar, apenas dizer o seguinte: no final do jogo cumprimentei o Artur Soares Dias e, depois da conferência, cruzei-me com ele e pedi-lhe desculpas por ter entrado em campo. Ele recordou-me que já era a segunda vez, mas que, desta vez, tinha mesmo de me mostrar o amarelo", recordou Bruno Lage.