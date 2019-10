Bruno Lage respondeu à liderança de forma simples: Rio Ave

Treinador do Benfica após a vitória por 4-0 frente ao Portimonense.

O Benfica alcançou a sexta vitória seguida no campeonato e isolou-se na liderança do campeonato, com mais dois pontos do que o FC Porto, que empatou (1-1) em casa do Marítimo. Bruno Lage falou de uma boa exibição após o 4-0 frente ao Portimonense.

"Notícia da noite é o nosso bom jogo. Temos sempre de estar prontos para dar uma boa resposta a qualquer momento. Fizemos uma boa exibição. O Portimonense tem qualidade, grandes individualidades e homens muitos perigoso na frente. Nada a justificar a classificação. Com um 5-4 a defender, foi preciso ter paciência. Foi o que fizemos. O primeiro golo deu-nos mais confiança. Uma entrada muito forte na segunda parte, com outro golo. Uma vitória justa, com boa exibição", afirmou o treinador das águias ao canal do clube.

Lage foi questionado sobre os números do Benfica: liderança isolada, melhor ataque, com 21 golos, e apenas três sofridos: "É pensar no próximo jogo, que é contra o Rio Ave", atirou, antes de abordar o apoio dos adeptos.

"Estamos ligados emocionalmente. Foi um ambiente fantástico aquele que se viveu hoje, como em Tondela, com os adeptos a apoiarem de princípio a fim. O adepto esteve presente, ajudou-nos imenso e quando as coisas estão ligadas, há confiança, as coisas acontecem de forma natural. Esta equipa trabalha muito, este é o caminho, trabalho", completou.