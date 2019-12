Bruno Lage recebe boa notícia a dois dias do Boavista-Benfica

Depois do empate com o Covilhã (1-1), as águias já preparam a deslocação ao Estádio do Bessa.

Haris Seferovic "treinou a 100 por cento" e volta a poder ser opção no Benfica, depois de ter falhado os últimos quatro jogos devido a uma lesão muscular.

"Recuperado de lesão, Seferovic treinou a 100%", resumiu o Benfica no site oficial, após a sessão de treino realizada na Covilhã, onde as águias se mantiveram em estágio, após o empate com o Sporting local (1-1), para a Taça da Liga.

O jogador tinha sofrido uma lesão muscular ao serviço da seleção suíça e falhou os jogos com Vizela, Leipzig, Marítimo e Covilhã.

A equipa benfiquista, líder da I Liga, manteve-se no norte do país, onde prepara a visita de sexta-feira ao Boavista, quinto classificado, no jogo de abertura da 13.ª jornada do campeonato, com início marcado para as 20h30, no Estádio do Bessa.

No apronto desta quarta-feira, o treinador Bruno Lage deixou os jogadores que mais minutos fizeram frente ao Covilhã em trabalho de recuperação no hotel, enquanto os restantes treinaram no Estádio José dos Santos Pinto.