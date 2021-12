Bruno Lage: "Quando saí não falei do Benfica, enquanto outros treinadores..."

Declarações do treinador do Wolverhampton em entrevista à SportTV.

Bruno Lage, atual treinador do Wolverhampton, concedeu uma entrevista à SportTV, na qual optou por não ser alongar muito sobre o atual momento do clube da Luz, deixando, todavia, um recado.

"Raramente vejo os jogos. Vejo quando tenho oportunidade, um ou outro jogo da Liga dos Campeões. Como tal não tenho acompanhado a nossa liga", afirmou, questionado sobre o recente dérbi e a diferença de quatro pontos para a liderança. "Quando saí do Benfica não falei do Benfica. Enquanto fui treinador do Benfica respondi a tudo sobre o Benfica, enquanto eventualmente outros treinadores que estavam fora falavam do Benfica. Eu não. Sou treinador do Wolves, respondo sobre o Wolves", salientou o técnico português.

Lage vincou, por outro lado, a importância do sucesso português nas competições europeias. "A torcer? Claramente. Tanto pelo Benfica como pelas outras equipas. O nosso futebol precisa disso, dessa dimensão. Temos jogadores a atingir patamares fantásticos, a nossa seleção a atingir resultados fantásticos, os treinadores que vão para todo o lado e têm resultados fantásticos. O nosso país tem de parar para pensar sobre isso. Podemos ter um futebol ainda melhor se todos olharmos para aquilo que é fundamental, que é aquilo que se passa dentro das quatro linhas", disse.