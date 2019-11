Bruno Lage: "Quando andava a analisar o Vinícius olhei para o Bruno"

Bruno Lage, treinador do Benfica, fez a antevisão ao encontro com o Rio Ave.

Bruno Lage fez este sábado a antevisão ao jogo com o Rio Ave, da jornada dez do campeonato. Do outro lado estará Carvalhal, de quem já foi adjunto, e o irmão Luís Nascimento, que integra a equipa técnica da formação de Vila do Conde.

"O jogo não é entre treinadores, é entre Benfica e Rio Ave. Não é caso único. Vai acontecer mais vezes haver estes reeencontros na carreira. É um facto que temos um passado em comum. Quando cheguei ao Benfica tive a oportunidade de estagiar com ele no Belenenses e no Vitória de Setúbal. Posteriormente houve a oportunidade do reencontrar no Dubai e depois surgiu o convite de trabalhar com ele três anos em Inglaterra. Também recebi um convite para escrever um livro juntamente com o João Mário. É um treinador pelo qual tenho enorme admiração. Somos amigos, tem como seu adjunto o João Mário. É como um irmão. O outro adjunto é um irmão de sangue. Não há vantagens. São situações novas para ambos", afirmou.

Lage também falou sobre os argumentos ofensivos da equipa. "As ideias coletivas vão ao encontro da dinâmica que a equipa oferece. No ano passado quando andava analisar o Vinícus, olhei para o Bruno [Moreira] um ponta de lança muito bom, com movimentações de que gostamos. Fizeram uma contratação fantástica com o outro ponta de lança. [Taremi]" , revelou.