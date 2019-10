Bruno Lage: "Neste palco você faz-me esta pergunta?"

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao duelo com o Lyon, para a Liga dos Campeões.

Rafa e Florentino aptos e a influência que isso pode ter nos homens da frente: "Tem tudo a ver. As dinâmicas casam-se umas com as outras. Jogar um médio com capacidade construção é uma coisa, jogar um médio com capacidade de transição é outra. O equilíbrio que procuramos é também casar um bocadinho as posições. Em função dos jogadores disponíveis, e depois em função da estratégia, a consequência vai ser essa. Olhar como vamos ligar os jogadores entre várias posições. Há tantas coisas que podemos fazer amanhã"

O boato Jorge Jesus e se isso o incomoda: "Neste palco você faz-me esta pergunta? Não. A mim não me incomoda nada"

Félix e Bernardo Silva nomeados para a Bola de Ouro, Ederson para o prémio Yashin: "É um motivo de orgulho. Imagine o que é hoje termos aqui uma equipa construída com os jogadores que nos últimos seis anos saíram oriundos da nossa formação. Fui treinador de formação e acho que é um prémio fantástico para todas as pessoas que trabalharam na formação do Benfica.