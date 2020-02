Bruno Lage: "Não fizemos o jogo que pretendíamos no Dragão"

Bruno Lage, treinador do Benfica, no jogo do Estádio do Dragão

Na antevisão do jogo com o Braga, o treinador do Benfica falou sobre a derrota averbada no reduto do rival do FC Porto.

Bruno Lage considera que o Benfica "não fez o jogo que pretendia" no Estádio do Dragão, no último sábado, frente ao rival FC Porto.

As águias perderam por 3-2 no reduto dos azuis e brancos e, esta sexta-feira, na antevisão do jogo com o Braga, marcado para este sábado, o técnico encarnado refletiu sobre o Clássico da ronda anterior.

"Mau momento? Há quatro ou cinco dias a perspetiva era outra. Não fizemos o jogo que pretendíamos no Dragão. Três dias depois, um jogo muito complicado em Famalicão, mas o que me deixa satisfeito é que, no nosso percurso em termos nacionais, a equipa soube dar uma boa resposta. O momento pode ser bom ou menos bom. Em termos nacionais, estamos em primeiro lugar e na final da Taça. O mais importante é sentirmos que amanhã temos uma oportunidade muito boa para voltar a jogar bem diante dos nossos adeptos, de fazer um grande jogo", disse Lage.