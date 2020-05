"Bruno Lage mudou-me completamente, nunca senti que era esse jogador"

Adel Taarabt respondeu a perguntas dos adeptos nas redes sociais do QPR (Queens Park Rangers).

Quem o influenciou mais como treinador? "Tiras algo de todos. Neril Warnock tinha uma grande relação, de pai-filho, deu grande liberdade. Não penso que ele deu mais tempo taticamente no campo, mas mentalmente deu confiança de ir para o relvado. Sempre que estava algo mal ligava-me e dizia para ir a casa, ver a sua família. Era como um pai, protegia-me, mas esperava que produzisse. Adorava-me como pessoa e como jogador, não posso esquecer a nossa relação, porque faz parte da minha carreira. A primeira impressão foi estranha, não sabia se seria o meu tipo de pessoa. Estava emprestado e no verão quis tentar contratar-me e só ligava. Então pensei que tinha de ir. Mas com a minha grande alteração ao longo dos anos e a situação que tenho com o meu treinador atual, Bruno Lage, é incrível. Mudou-me completamente, como homem, como jogador e fisicamente. Não sei se têm visto os jogos, mas corro, vou atrás, faço tackles, sou um box-to-box. Nunca senti que podia fazer isso ou que era esse jogador. Dou o crédito a ele por tudo isso. Mas tive outros treinadores, no Milan trabalhei seis meses com Clarence Seedorf, Harry, também tirei algo dele. Warnock e Bruno Lage, estes dois".

Adeptos e vídeos de Taarabt a defender: "Que transformação... Para ser honesto, é a forma como treinamos. Treinamos com grande intensidade. Mas tem a ver com o sistema em que jogamos, era a única forma de entrar na equipa. 4x4x2 com dois avançados, podia jogar na esquerda talvez, ou como 8. Então o treinador decidiu que podia jogar ali. Claro que faço tackles, mas a maior parte do tempo temos a bola e ainda sou organizador de jogo. Agora jogo a 8, e jogamos com dois avançados e os dois extremos jogam por dentro, para mim sei que é o tipo de bola que recebo quando jogava nessa posição, por isso encontrar bolas entre linhas, claro que gosto. Correr 13 km todos os jogos, não fazia isso nem pensava que podia fazer isso. Mas claro que a posição de que mais gosto é número 10. Mas hoje, se virem pelo futebol mundial, não há muitas equipas a jogar com um 10".