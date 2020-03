Bruno Lage lembra 10-0 ao Nacional quando questionado pela falta de golos

Treinador do Benfica em conferência de antevisão do jogo frente ao Vitória de Setúbal, agendado para as 18h00 de amanhã, sábado, no Estádio do Bonfim.

Palavras de Sílvio: "O que eu concordo é a primeira parte. Em qualquer jogo vamos pressionados para vencer. Até a vencer 1-0 estamos pressionados, para vencer por mais. A pressão de um lado e a ambição tremenda têm de existir num clube com a dimensão do Benfica. As contas fazem-se no fim, não sei se há margem ou não, mas a exigência dos nossos adeptos e o passado do Benfica obriga-nos a estar sempre pressionados para ganhar. Sinto isso desde que cheguei, independentemente de estar com sete pontos de vantagem ou desvantagem. A exigência mantém-se".

Menos golos nos últimos jogos: "A equipa cria um volume de jogo ofensivo que nos deixa satisfeitos. Criamos imensas oportunidades e estamos naquele momento em que não marcamos. O último jogo é evidente. Neste momento, por um pequeno detalhe, a bola não está a entrar. A equipa continua a criar oportunidades e a marcar, não tantos como antes, é verdade. Estamos a pagar... quer dizer, não estamos a pagar mas, de fazer um ano a vencer, muitas vezes com quatro, cinco, seis golos, houve uma vez em que chegamos aos 10 [1-0 ao Nacional, no Estádio da Luz]... Neste momento não estamos a marcar. O mais importante é amanhã verificar que o que temos vindo a trabalhar está lá. Podemos estar aqui a conversar, mas é no jogo que jogadores e treinadores têm de mostrar rendimento".