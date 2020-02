Bruno Lage explica a pouca utilização de Samaris: "Não foi o único..."

Treinador do Benfica falou em conferência de antevisão do embate frente ao Gil Vicente [segunda-feira, às 19h30].

Samaris: "É opção em relação àquilo que vai acontecendo. São as nossas decisões, olhar e ver a intenção de colocar mais gente em termos ofensivos. Não foi o único jogador do sucesso do ano passado a não jogar [tanto]. Tino, Seferovic... Vejo a questão em termos coletivos, apenas isso. Ele ou qualquer jogador estão sempre próximos de entrar no jogo. Não é por estar no banco ou fora da convocatória que estão fora das soluções. Treinando bem e estando disponíveis, todos eles estão disponíveis para entrar no onze".

Empatar em Barcelos seria bom resultado, tendo em conta de FC Porto e Sporting perderam? "Não. Não olhamos para o que os adversários fazem. Os nossos adversários perderam o jogo lá, eu não posso comparar com o que os outros adversários fizerem. O campeonato é isto. Uns perdem aqui, outros ali. Se me pergunta se para o Benfica é bom empatar frente ao Gil Vicente, com todo o respeito, tenho de lhe dizer que não".