Bruno Lage "espreme" físico do plantel: o plano de retoma do Benfica

Treinador desenvolve uma espécie de nova pré-época e tenta aumentar níveis com treinos de uma hora.

A longa paragem provocada pela pandemia da covid-19 já faz parte do passado e o plantel do Benfica procura agora recuperar o tempo perdido já nos relvados do centro de estágio do Seixal, onde Bruno Lage não poupa os jogadores, procurando que estes readquiram níveis físicos ideais para voltar a competir no final do mês.

Na quarta-feira, o técnico orientou o terceiro treino da semana, com a particularidade de ter "espremido" o físico do grupo, pedindo com insistências cada vez mais intensidade nos trabalhos.

Desde que os encarnados voltaram ao Benfica Campus, na segunda-feira passada, Bruno Lage tem medido o pulso à capacidade física dos seus jogadores, que se apresentaram depois de um período de "teletrabalho", cumprindo um plano de manutenção organizado pela equipa técnica, ao que se seguiu uma fase de férias, devido às dúvidas que se registavam quanto ao regresso do futebol.

Realizados todos os testes, semelhantes aos que são habitualmente feitos no arranque de cada pré-época, os resultados foram considerados bons, mas nem por isso baixou a exigência das sessões de preparação dos quatro grupos de seis elementos que trabalham por turnos e à distância no Seixal. A opção da equipa técnica passou, como na quarta-feira, por treinos de curta duração, no máximo uma hora, mas com elevada rotação, muita componente física e sempre com a bola a fazer a sua aparição sobre o relvado.

Com todo o plantel disponível, sem qualquer jogador entregue ao departamento médico nesta fase, os planos de Bruno Lage passam pela recuperação de níveis físicos necessários para competir, algo que acredita puder ser alcançado em menos de duas semanas, o que lhe permitirá depois dar maior atenção à vertente tática, já a pensar no regresso à competição, no final do mês, na receção ao Tondela.