Bruno Lage e o clássico: "Imagine que ficávamos felizes se empatássemos"

Seixal, 03/02/2020 - Bruno Lage, treinador do SL Benfica durante a conferência de imprensa antes do jogo com o Famalicão, na Caixa Futebol Campus, no Seixal. (Carlos Costa/Global Imagens)

Treinador do Benfica promete equipa como na época passada:"sem medos nem receios" no Dragão

Com sete pontos de avanço sobre o FC Porto, o Benfica encara a visita, este sábado, ao Dragão, com um único objetivo: aumentar para dez a vantagem sobre o rival que vai defrontar para a 20.ª jornada do campeonato. Foi esta a garantia dada por Bruno Lage esta sexta-feira, na antevisão do clássico deste sábado (20h30).



"Eu entendo as vossas perguntas, mas não fazem grande sentido quando estiverem deste lado. Temos é de jogar o jogo e isso é vencer. Imagine que empatávamos e ficávamos todos felizes e entretanto vamos perdendo os pontos que temos de vantagem? Este é o momento e o foco é tentar vencer o jogo. O resto... ainda vamos para a 20ª jornada, ainda estamos muito longe do que quer que seja. A nossa preparação com o FC Porto e com o Desportivo das Aves é muito idêntica. Tem sido assim desde há um ano a esta parte. A nossa motivação é preparar o jogo para ganhar e não para empatar. A nossa intenção é jogar bem e ganhar. É essa a nossa motivação".

Xeque-mate na luta pelo titulo em caso de vitória?



"O nosso foco e a nossa motivação é fazer um grande jogo. Não é olhar para os outros, mas antes para o que é o jogo. O FC Porto é uma equipa bem orientada, excelentes valores, muito difícil de bater, perceber os pontos fortes, olhar o jogo como fizemos na época passada, jogar o nosso jogo sem medos e sem receios, onze contra onze para vencer".



Que tipo de jogo espera Dragão?

"Acima de tudo um jogo com dois clubes históricos e duas excelentes equipas. Independentemente da classificação são as duas melhores equipas neste momento em Portugal. Espero um grande jogo e promoção do futebol português".