Bruno Lage e a aposta do Benfica em 2004: "Três desses jogadores estão no Manchester City"

Bruno Lage participou num debate sobre a formação do Benfica, oportunidade para explicar o que mudou desde 2004 e ainda a importância de um treinador

Sobre a aposta: "Em 2004 o Benfica dominava pouco, tinha vencido o campeonato de juniores mas em termos de projeto e de formação as coisas não existiam. Daí em diante as coisas foram sendo construídas, primeiro com instalações, o estádio e o Seixal. Depois, era muito importante vencer campeonatos e lembro que, nesse ano, vencemos o de escolas e infantis A, onde o trabalho de prospeção foi determinante para se começar a criar equipas competitivas e com muitos títulos. Aquela geração de 1994 venceu Escolas, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores e muitos deles integraram depois a equipa B com resultados fantásticos e enorme sucesso pelo mundo. Três desses jogadores estão agora a jogar no Manchester City [Ederson, Cancelo e Bernardo Silva]..."

Sobre Rui Vitória: "Em determinada altura o projeto de vencer campeonatos nacionais estava consolidado, tanto nos seniores como na formação e o passo seguinte foi a integração de jovens no plantel principal. Nesta última fase a passagem nem sempre com uma afirmação sólida, mas fazendo-se receita, o que era fundamental para várias coisas, entre elas continuar a dar condições de estrutura e de capacidade de treino. Com a entrada de Rui Vitória houve a aposta efetiva no nosso trabalho de formação."