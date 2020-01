Bruno Lage destaca três nomes do Belenenses SAD: "Têm enorme qualidade"

Treinador do Benfica fez a antevisão ao jogo frente à equipa azul, marcado para esta sexta-feira, no Estádio da Luz.

Análise ao Belenenses SAD: "Nota-se uma diferença em função daquele que é o sistema, estão a jogar com uma linha de cinco. Foi o que vimos, quer com o V. Setúbal, quer com o Portimonense. Como sabem, durante muito tempo este era o sistema que o Silas usava no Belenenses, nota-se uma boa dinâmica, depois a qualidade dos jogadores, principalmente na frente, jogadores como Varela, Marco Matias, que eu conheço bem, e André Santos no meio-campo, são muito experientes com enorme qualidade, é um sistema que nos obriga a ter dinâmicas quer ofensivas e defensivas diferentes. Foco total nesse jogo. O Belenenses cria-nos imensas dificuldades, temos de estar com tremenda motivação para fazer este grande jogo, de ter uma entrada em campo como tivemos em Alvalade e Paços de Ferreira, com indicação de que a equipa está em campo para fazer um grande jogo".

Resultados negativos frente ao Belenenses SAD na época passada: "Da mesma forma que não recordo um percurso de vitórias, também não vou recordar um eventual empate ou derrota. Olho para a nossa evolução enquanto equipa e depois faço a análise ao que o adversário faz. Olho para a dinâmica do Belenenses, podem criar dificuldades. Nós temos feito bons jogos independentemente do sistema do adversário e é isso com que nos vamos preocupar. Independentemente de ser o Belenenses ou não, é a mentalidade dos últimos dois jogos, estamos aqui para jogar bem e ganhar".

Bom momentos: "Em qualquer equipa com esta dimensão, a resposta é no jogo seguinte. Os bons momentos passam por acumular bons jogos àquilo que já passou. É a minha maneira de ver, é isso que me oriento. Sair de um jogo, olhar para o outro e, em primeiro lugar, acumular bons momentos. Amanhã temos de entrar em campo e acumular um bom jogo e um bom momento ao que já fizemos no passado".

Benfica mais forte nesta fase da época: "Senti que quando estivesse toda a gente disponível a equipa seria muito mais forte e é isso que está a acontecer, a equipa tem soluções, independentemente dos jogadores começarem no onze ou no banco, temos resolvido os problemas. O Seferovic saltou do banco e resolveu um problema, o Rafa também... O que quero é que os jogadores, quando são chamados a entrar, possam ajudar a equipa".