Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, não fugiu ao tema de possíveis transferências de jogadores do Flamengo para o Benfica, no dia em que Jorge Jesus foi apresentado na Luz

Com a saída de Jorge Jesus do Flamengo para o Benfica, cresceram as especulações de possível assédio aos jogadores do emblema brasileiro, como Bruno Henrique. De acordo com Marcos Braz, vice-presidente do clube carioca, "todas as situações de propostas recebidas por algum atleta serão analisadas, mas a possibilidade de uma negociação dos principais nomes da equipa é remota."

"Depende do contexto e do jogador. Isso é muito amplo. A partir do momento que o Flamengo tem uma proposta de um dos 30 jogadores, vai analisar para ver o que é melhor. Até por educação, para manter boa relação com quem faz a proposta. Na vida também é preciso saber dizer "não". Se falarmos de jogadores importantíssimos para a nossa trajetória, não vou dizer que não, mas é muito pouco provável perdermos um jogador só porque a direção quer vender."