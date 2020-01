Bruno Guimarães já respondeu a Vieira: saiba o que disse o médio ao Benfica

Está previsto que os contactos entre os clubes, através de emissários, se intensifique nos próximos dias para, caso seja alcançado um acerto de posições, possa seguir a proposta formal e oficial.

O Benfica ainda não perdeu de vista a contratação de Bruno Guimarães, mantendo a intenção de assegurar o médio de 22 anos do Athletico Paranaense durante a presente janela de transferências. Nesse sentido, e enquanto não há fumo branco entre os dois clubes, O JOGO apurou que existe já um entendimento total entre as águias e o jovem jogador, que já deu o sim a Luís Filipe Vieira.

Caso avance a transferência, Bruno Guimarães poderá assinar com as águias um contrato válido até 2025, como é esperado na Luz

Em paralelo aos contactos desenvolvidos entre os emissários do Benfica e o Athletico Paranaense, decorreram também conversas com o jogador e o seu representante, com conhecimento do clube brasileiro, durante as quais Bruno Guimarães manifestou a sua concordância com a transferência para a Luz e os termos em que a mesma poderá concretizar-se. Segundo apurámos, faltará apenas decidir a duração de um eventual vínculo, que será válido até 2024 ou 2025, mas este é um pormenor que não coloca em risco o entendimento entre o médio e os encarnados.

O único obstáculo continua a ser a posição do presidente do Athletico Paranaense, que se mantém irredutível na fasquia dos 30 milhões de euros, como o nosso jornal noticiou ontem, admitindo Mário Celso Petraglia baixar as pretensões caso possa manter uma percentagem futura do passe, algo que o líder do Benfica não tem nos seus planos.

No sentido de tentar agilizar o negócio, está previsto que os emissários do Benfica (um deles é Giuliano Bertolucci, que agenciou Luisão) voltem à carga esta semana junto do líder do emblema brasileiro, depois de concertarem posições com Luís Filipe Vieira, algo que está agendado para o dia de hoje, numa conversa em que vão ficar definidos os contornos do ataque que possibilite a concretização de uma transferência que deverá ser superior aos 20 milhões inicialmente previstos. Só depois de um entendimento, seguirá a proposta oficial e formal.