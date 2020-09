Bruno Costa Carvalho sobre as contas do Benfica: "Fortíssimo sinal de alarme"

Bruno Costa Carvalho elogia sete anos e deixa avisos para o futuro

Publicação na íntegra

"Já há muitos anos que faço análises às contas do Benfica. Tento fazê-lo da forma mais justa possível e sempre com a intenção de ajudar a manter a nossa SAD no rumo certo. Não é por haver eleições que me vou desviar 1 milímetro que seja desse caminho.

Começo por recordar que, em 2013, a SAD tinha capitais próprios negativos e registava prejuízos de 9 milhões de euros.

Desde 2013 até hoje muito mudou. Depois de 7 anos seguidos de Resultados Líquidos positivos, vemos uma SAD com uns robustos 161 milhões de euros de capitais próprios, encontrando-se numa situação claramente melhor do que os nossos adversários directos.

No entanto, é algo paradoxal que o Passivo, em 2013, fosse de 372 milhões e hoje, com tanta vende de jogadores feita entretanto, seja de ainda 325 milhões, valor que me parece claramente exagerado e que eu gostaria que baixasse.

Mais preocupante é o desempenho da SAD se não considerarmos as vendas de jogadores. É que sem essas vendas, os Resultados este ano seriam negativos em 31 milhões de euros, claramente o pior resultado desde 2013. O pior tinha sido mesmo nesse ano com um prejuízo de 7 milhões.

Isto mostra que o Benfica se encontra demasiado dependente da venda dos seus melhores jogadores e que os resultados deste ano aparecem anormalmente elevados pela venda de um jogador por mais de 120 milhões de euros, coisa que não é previsível que se repita todos os anos.

Assim, parece-me que as contas do Benfica acabam por ser boas, mas com um fortíssimo sinal de alarme nos Resultados Operacionais que mostram que o Benfica, no seu dia-a-dia, está a gastar mais do que as suas possibilidades pondo a SAD demasiado à mercê das vendas de jogadores.

Importa, igualmente, e de forma prudente, atacar mais de frente o Passivo que teima em não baixar para valores mais seguros."