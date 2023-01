Brooks de volta à Alemanha: saiba quanto vai render ao Benfica

Central já deixou o plantel encarnado para reforçar o Hoffenheim numa ligação válida até 2024. Uma verba em torno do meio milhão de euros e a poupança de salários resultam de mais uma saída do plantel. Desde o início do ano, é o terceiro central negociado, depois de Conti e João Victor.

Progressivamente, o plantel do Benfica continua a emagrecer em número de efetivos. Depois de na quarta-feira ter sido oficializado o empréstimo de João Victor aos franceses do Nantes, num acordo sem opção de compra, hoje deverá ser confirmada mais uma baixa na defesa. Segundo O JOGO apurou, John Brooks já está na Alemanha para assinar pelo Hoffenheim até 2024.

O antigo jogador de Hertha e Wolfsburgo volta agora ao futebol alemão, num negócio que deverá ser rubricado mediante o pagamento às águias de uma verba a rondar o meio milhão de euros. Esta será somada à poupança salarial do que resta da temporada que constava no contrato que o central norte-americano assinou no início da época com o Benfica.

Tapado pelos titulares Otamendi e António Silva, além das opções imediatas Morato e Lucas Veríssimo, John Brooks deixa o Benfica com 234 minutos de jogo, acumulados em cinco jogos, dois deles na condição de titular. Este plano secundário aplicava-se também a João Victor, daí a sua saída também nesta janela de mercado, juntando-se a estes mais um central, Germán Conti, que terminou a cedência ao América Mineiro e está de saída, também em definitivo, para o Lokomotiv de Moscovo.

Só do plantel, além de Brooks e João Victor, saíram já Helton Leite, Rodrigo Pinho, Diogo Gonçalves e Henrique Araújo.