Brilha com a camisola do Boca Juniors e garantem que está na mira do Benfica

De acordo com a Imprensa argentina, o clube da Luz terá contactado o agente do avançado Sebástian Villa para apurar a sua situação.

Sebástian Villa, avançado de 24 anos do Boca Juniors, está, segundo a versão argentina do jornal "Marca", na mira do Benfica, que terá estabelecido contactos com o representante do futebolista no sentido de apurar a sua situação contratual e as condições de uma contratação.

De acordo com a mesma publicação, o clube da Luz equaciona a possibilidade de avançar com uma proposta no final da época, com o objetivo de assegurar a contratação para 2021/22.

Companheiro no Boca dos ex-benfiquistas Lisandro e Salvio, Villa tem quatro golos nos 11 jogos disputados em 2021, afirmando-se como um dos destaques dos xeneize, razão pela qual estará na mira das águias. O jogador tem contrato até dezembro de 2024 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de dólares (cerca de 33,4 milhões de euros ao câmbio atual).