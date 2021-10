Braz Frade sobre as eleições do Benfica: "Oposição perdeu 10 mil votantes num ano"

João Braz Frade, antigo vice-presidente do Benfica e membro do Movimento Servir o Benfica

Resultados eleitorais não surpreenderam o mentor do movimento Benfica Bem Maior. Fação de opositores reduzida a um terço dos votos e sem motivo para reclamar

Apoiante de Rui Costa, então como mentor do movimento Benfica Bem Maior, João Braz Frade olha para os resultados da eleição de anteontem como uma vitória do Benfica pela "votação esmagadora, a maior de sempre na história do clube", espera que haja união a partir de agora e vê ainda a derrota de uma determinada fação da oposição, que perdeu o alvo Luís Filipe Vieira e o sentido para novas reclamações.

Sobretudo, segundo refere a O JOGO, uma oposição que se apresentou sem cara.