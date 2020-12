Brasileiros revelam os pormenores das duas propostas que o Santos recebeu por Veríssimo

Emblema brasileiro ainda não chegou a acordo para a venda do central.

Continua a novela a envolver Lucas Veríssimo. O Santos ainda não chegou a acordo para a venda do central, e o "Gazeta Esportiva" revela esta quinta-feira as duas propostas que chegaram ao clube brasileiro, do Benfica e do Al Nassr.

O Conselho Fiscal do "Peixe" analisou ambas as propostas no início da semana, acabando por aprovar apenas a do emblema saudita. No entanto, Veríssimo apenas aceita sair para a Europa.

De acordo com as mesmas informações, o Benfica oferece mais dinheiro bruto - 6,5 milhões de euros - do que o Al Nassr - 5,4 milhões de euros -, mas as condições são piores para os brasileiros.

As águias ofereceram o valor dividido em cinco parcelas, com pagamentos previstos até agosto de 2025, com uma parcela por ano. Assim, o clube teria de fazer uma antecipação do dinheiro recebido por meio de uma instituição financeira belga, o que geraria uma taxa entre 5,2 por cento e 5,5 por cento do valor. Ao somar os pagamentos de 10 por cento ao jogador e 15 por cento ao empresário pela intermediação, o clube brasileiro ficaria apenas com cerca de 3,8 milhões de euros pelo central.

Por seu lado, o Al Nassr faria o pagamento em duas parcelas, uma logo após a assinatura do contrato e outra até 31 de janeiro de 2021. O clube pagaria os mesmos 10 por cento ao jogador e 15 por cento ao empresário, mas não teria de antecipar os pagamentos. Assim, o Santos receberia aproximadamente 4,2 milhões de euros.