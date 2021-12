Jorge Jesus, treinador do Benfica

Possível regresso de Jorge Jesus ao Flamengo continua a dar que falar.

Os rumores sobre uma possível saída de Jorge Jesus rumo a um regresso ao Flamengo continuam a surgir. Esta quarta-feira, João de Deus afirmou que o treinador do Benfica se reuniu com os dirigentes do clube brasileiro, mas que a resposta foi, de momento, negativa.

Também o Benfica refutou qualquer acordo entre Jorge Jesus e o "Mengão". Já no Brasil, faz eco uma alegada resposta do próprio treinador, por WhatsApp.

"Não se trata do que eu quero ou do que o Flamengo quer. Tenho contrato até maio. Não tenho hipóteses de sair antes", terá respondido o treinador do Benfica ao jornalista Eric Faria, da TV Globo.