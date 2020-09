Brasil não dá tréguas a Jesus após derrota do Benfica: "Que estreia na Champions, hein?"

Entre as muitas reações irónicas de adeptos do Flamengo, até o canal brasileiro Fox Sports reagiu de forma sarcástica: "Que estreia na Champions, hein?"

O Benfica foi eliminado na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao perder por 2-1 na visita ao PAOK, e, nas redes sociais, multiplicaram-se as reações provenientes do Brasil, quer da parte da comunicação social, quer de adeptos do Flamengo.

O canal FOX Sports Brasil foi irónico no Twitter: "É, Jorge Jesus... Que estreia na Champions, hein?", pôde ler-se na conta da estação televisiva.

Já uma adepta do clube do Rio de Janeiro, que o atual técnico encarnado orientou durante um ano, lembrou uma frase do próprio Jesus:

"'Só saio do Flamengo para treinar um grande europeu.' E vai para o Benfica para ser eliminado pelo PAOK", atirou.

Veja algumas das reações: