Brasil: Atlético Mineiro terá sondado Jorge Jesus e outro treinador português

Clube de Belo Horizonte terá sondado o treinador do Benfica na sequência da saída de Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli deixou o comando técnico do Atlético Mineiro - o argentino prepara-se para assumir o leme do Marselha - e o clube de Belo Horizonte não demorou a deitar mãos à obra na procura de um substituto.

A confirmar uma tendência recente do futebol brasileiro, duas das opções equacionadas pelo "Galo" foram... portuguesa. E o portal UOL revelou os nomes em questão: Jorge Jesus, que passou com grande sucesso pelo Flamengo, e Marco Silva, livre de contrato.

Segundo o site canarinho, os responsáveis do Atlético terão entrado em contacto direto com Bruno Macedo, representante do treinador do Benfica, mas a intenção do técnico - conforme o próprio sublinhou na conferência de imprensa de quarta-feira - passa por continuar na Luz. Marco Silva, por sua vez, também dará prioridade à procura de um projeto na Europa.

O Atlético Mineiro, que agora conta com Hulk no plantel, está convicto de que dispõe de tempo para acertar a contratação do sucessor de Sampaoli e vai gerindo o processo com pinças e, acima de tudo, sem pressa.