Braga sente-se desrespeitado e recusa oferta do Benfica por Ricardo Horta

Encarnados colocaram em cima da mesa uma oferta de 10 M€, mas os arsenalistas, segundo apurou O JOGO, nem quiseram perder tempo com o processo. E deixam aviso às águias para evitar contactos diretos com o atleta

O Benfica tentou contratar Ricardo Horta, colocando em cima da mesa dez milhões de euros, mas recebeu um rotundo não. Segundo apurou O JOGO, os arsenalistas nem quiserem perder tempo e rejeitaram liminarmente a oferta apresentada pelo clube da Luz. O emblema liderado por António Salvador considera os 10 M€ como uma desconsideração, isto tendo em conta que no ano passado Ricardo Horta não deixou Braga apesar de uma proposta, da parte do Atlanta, dos Estados Unidos da América, de 15 milhões de euros.

Os guerreiros do Minho sentem-se desrespeitados pelo valor apresentado pelo clube agora liderado por Rui Costa e deixaram também, sabe o nosso jornal, um aviso aos encarnados, ameaçando com uma eventual participação contra o Benfica caso este mantenha contactos diretos ou até indiretos com o atleta.