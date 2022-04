Braga não facilita saída de Ricardo Horta: 20 milhões é o preço

Benfica está atento ao jogador, opção para voltar a integrar os quadros das águias, mas Salvador não quer facilitar.

Na lista de potenciais reforços do Benfica para a próxima temporada, como O JOGO explicou na edição de ontem, Ricardo Horta poderá ter de esperar que as águias se aproximem das pretensões do Braga para libertarem o seu melhor marcador e capitão. Segundo apurámos, os minhotos entendem que a importância do internacional português no plantel é elevada e, como tal, traçam como objetivo final um negócio de 20 milhões de euros.

A ligação contratual de Ricardo Horta ao Braga permite ao presidente dos arsenalistas, António Salvador, elevar a fasquia: o avançado renovou com o clube em outubro do ano passado e tem agora vínculo até 2026, tendo sido mantida a cláusula de rescisão aplicada na anterior renovação, em 2019, cifrada nos 30 M€.

Sabe O JOGO que o passe de Ricardo Horta está dividido, em partes não conhecidas, entre o Braga e o Málaga, clube do qual o atleta se transferiu para o Minho em 2016/17. Por outro lado, nesse altura, o avançado de 27 anos terá exigido a colocação de uma cláusula que lhe permitiria a saída a partir dos 15 milhões de euros se surgisse uma oferta do estrangeiro. Ou seja, neste caso do Benfica, por ser um emblema nacional, esse parâmetro particular não se aplica, podendo em caso extremo o Braga pedir o pagamento dos 30 M€ da cláusula geral vigente.

Refira-se que em agosto do ano passado, antes da mais recente renovação contratual, o Braga recebeu uma proposta de cerca de 15 M€ do Atlanta United, da MLS, mas aí foi o próprio internacional português quem "chumbou" a transferência. Agora, até porque fez a formação no Benfica - clube que segue já, segundo apurámos, o avançado há algum tempo -, o cenário de saída de Braga para rumar à Luz pode colocar-se com outra força, podendo o jogador ter aqui alguma influência. Esta época, Horta soma 20 golos e está a quatro de igualar o seu melhor desempenho nesse capítulo: 24 em 2019/20.