Braço de ferro entre Benfica e Braga: Ricardo Horta já custa mais de 20 milhões

Da Luz não houve decisão de subida da oferta inicial de 10 M€, mas em Braga exige-se o dobro e com jogadores pelo meio. O braço de ferro entre águias e arsenalistas não tem ainda fim à vista, mas a contratação do extremo por parte do Benfica continua a estar nos planos para a nova época, num processo que será moroso.

Todas as variáveis apontam para a consumação de um casamento que, apesar disso, está longe de passar do acordo pré-matrimonial. O Benfica quer contratar Ricardo Horta, o jogador vê com bons olhos a mudança para a Luz e o Braga não desvaloriza um importante encaixe financeiro, mas é neste último ponto que o processo travou a fundo e com aumento de preço como consequência.

Vários desenvolvimentos depois, os bracarenses continuam a manter-se intransigentes num braço de ferro que já encareceu o negócio, dado que, ao que O JOGO apurou, a exigência inicial de 20 milhões de euros pelo internacional português implica agora o acrescento de passes de jogadores vinculados às águias, que aproxime o negócio aos 30 milhões de euros da cláusula de rescisão do jogador. É esta a exigência atual de António Salvador, presidente dos bracarenses, que aguarda um contacto ao mais alto nível do seu homólogo do Benfica, Rui Costa.