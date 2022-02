Notícia no Brasil: Botafogo averigua possibilidade de adquirir lateral do Benfica

Sondagem do Emblema do Rio Janeiro a Gilberto foi avançada por meio da Imprensa brasileira, mas a administração terá sido confrontada com um preço atualmente incomportável

A pouco mais de um mês de iniciar o Brasileirão, e além de querer contratar um treinador, a administração do Botafogo encontra-se, simultaneamente, a procurar melhorar o plantel: um dos mais recentes alvos é o benfiquista Gilberto.

Segundo o "Globo Esporte", o clube brasileiro fez contactos para averiguar as condições para adquirir o lateral do Benfica, que já pertenceu ao seu quadro, mas os valores exigidos, detalha o mesmo jornal, estão acima das possibilidades atuais.

De acordo com o portal "Transfermarkt", o defesa, que vestiu a camisola do Benfica pela última vez a 15 de janeiro, está avaliado em quatro milhões de euros e tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. O contrato dura até 2025.

Expresso em recentes entrevistas dadas no Brasil, o desejo de John Textor, investidor norte-americano do Botafogo, é dotar o plantel do emblema do Rio de Janeiro de atletas dispostos a regressar ao país e para serem titulares.

Além de Gilberto, a administração do emblema alvi-negro estará interessada em contratar o compatriota Douglas, médio que representa os gregos do PAOK.