Bolonha pensa levar Musa do Benfica por 10 milhões de euros

Clube italiano quer o avançado croata para substituir Arnautovic.

Musa continua a ser um dos principais alvos do Bolonha. Tal como noticiámos ontem, o clube italiano está interessado em contratar o avançado croata e terá mesmo iniciado conversas com o Benfica. A Imprensa italiana conta que ontem os contactos entre os dois emblemas continuaram e que teria ficado aberta a possibilidade da SAD encarnada deixar sair o camisola 33 por 10 milhões de euros, apesar dos 15 milhões pedidos inicialmente.

O "TuttoMercato" avançou que o jogador é uma "forte possibilidade" para o Bolonha que procura colmatar a saída de Arnautovic, que mudou-se, esta semana, de forma oficial para o Inter a troco de, precisamente, 10 milhões de euros. Os italianos insistem que Musa é um dos nomes mais pretendidos para o ataque do clube, que ficou recentemente com essa vaga livre.

No Benfica, Musa foi durante a época passada o suplente de Gonçalo Ramos, tendo agora mais possibilidades de aparecer, com a saída do português para o PSG. Foi mesmo isso que aconteceu no primeiro jogo do campeonato, com a titularidade no Bessa, mas acabou por ser expulso, abrindo lugar para o reforço Arthur Cabral jogar.

Com 11 golos na época passada, Musa custou 5,5 milhões de euros ao Benfica vindo do Boavista que o contratara após uma época de empréstimo.