Boletim clínico do Benfica com mais dois nomes

Além de Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo e Seferovic, também Yaremchuk e Gilberto estão lesionados.

O Benfica comunicou esta quarta-feira o boletim clínico do plantel da equipa principal e há mais nomes a acrescentar. Além dos já ausentes, Rodrigo Pinho (pós-ligamentoplastia do LCA do joelho esquerdo), Lucas Veríssimo (pós-ligamentoplastia LCA e reparação do ponto de ângulo postero-externo do joelho direito) e Seferovic (lesão muscular na perna esquerda), Yaremchuk e Gilberto também estão lesionados e vão falhar a partida com o Gil Vicente.

O avançado ucraniano está a contas com um traumatismo do globo ocular direito e o lateral brasileiro com uma amigdalite bacteriana.

Confira aqui os convocados das águias para a partida que inicia às 19h00 desta quarta-feira.