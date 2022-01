Boas notícias para Nélson Veríssimo antes da deslocação a Arouca

Treinador do Benfica já pode contar com Everton e Radonjic.

Nélson Veríssimo já vai contar com Everton para o jogo de sexta-feira, em Arouca. Como O JOGO antecipou, o extremo brasileiro terminou o período de isolamento por ter sido infetado com covid-19 e voltou na quarta-feira aos treinos, entrando assim nos planos do treinador para voltar ao onze, que deixou apenas no jogo com o Moreirense.

Randonjic também já está às ordens do sucessor de Jorge Jesus, tendo integrado o treino desta quinta-feira, o último antes da deslocação a Arouca, jogo agendado para as 19h00 de sexta-feira e a contar para a 9.ª jornada da Liga Bwin.