Boas notícias para Jorge Jesus: venceram a covid-19 e são mais duas opções

Gabriel e Cervi tiveram teste negativo e voltam esta segunda-feira aos treinos, após uma derradeira avaliação clínica.

O médio Gabriel e o extremo Cervi cumpriram o período de dez dias exigido após terem acusado positivo à covid-19 e, passado esse tempo e um teste negativo, preparam-se ambos para voltar a estar ao dispor de Jorge Jesus.

Segundo O JOGO apurou, tanto o brasileiro como o argentino devem começar ainda esta segunda-feira a treinar-se novamente no relvado, depois de uma última avaliação clínica - que todos os recuperados cumprem, sendo sujeitos a testes cardiorespiratórios e pulmonares -, ainda que possam, numa fase inicial, começar a fazê-lo à margem da equipa devido a alguma perda de ritmo nestes dias.

Para Jorge Jesus, esta disponibilidade de mais dois jogadores aumenta o leque de opções, depois de jogadores como Pizzi, João Ferreira, Jardel, Gonçalo Ramos ou Seferovic terem já, nos tempos mais recentes, também falhado alguns jogos por infeção de covid-19.

A disponibilidade de Gabriel é, no entanto, aquela que mais agrada ao treinador ainda para mais quando se avizinha a ida ao Dragão, para um clássico com o FC Porto com peso na luta pelo título de campeão. A possibilidade de o camisola 8 estar apto para a partida de sexta-feira vai ser avaliada nos próximos dias, até porque como Jorge Jesus já frisou em relação a Seferovic, uma coisa é recuperar do novo coronavírus, outra é saber se os atletas estão com condição física suficiente para competir a alto nível no imediato.

Gabriel participou em 15 partidas até agora e alinhou em 964", tendo apontado um golo, contra o Rio Ave na I Liga. Já Cervi, soma 157 minutos esta época, onde apenas foi titular frente ao Paredes, para a Taça de Portugal.