Boas notícias para Jorge Jesus antes do Benfica-Paços de Ferreira

Rafa, Lázaro, André Almeida, Darwin (saiu com queixas do jogo frente ao Braga), Taarabt e Gil Dias estavam lesionados aquando da paragem para as seleções e já treinaram, esta quinta-feira.

O Benfica prepara o duelo com o Paços de Ferreira, referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal, e na manhã desta quinta-feira Jorge Jesus contou com os jogadores que estiveram ao serviço das seleções e com alguns que estavam a recuperar de lesão aquando da paragem para os compromissos internacionais, casos Rafa, Lázaro, André Almeida, Darwin (saiu com queixas do jogo frente ao Braga), Taarabt e Gil Dias.

Os encarnados recebem os pacenses na sexta-feira, às 20h45.