Blogger Ricardo Martins Pereira diz-se "candidato a candidato" à presidência do Benfica

Autor do blogue "O Arrumadinho" apresenta motivos que o revelam a considerar uma candidatura à liderança do emblema encarnado.

Na sequência do apedrejamento do autocarro do Benfica e dos atos de vandalismo contra as residências de Bruno Lage, Pizzi, Rafa e Grimaldo, o blogger Ricardo Martins Pereira, autor da página "O Arrumadinho", anunciou a intenção de se candidatar à presidência do Benfica.

"O ataque ocorrido ao autocarro da equipa de futebol, mas sobretudo às residências particulares onde vivem jogadores e o treinador do Benfica foram, para mim, o ponto sem retorno que me fez decidir-me por uma candidatura à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Não me candidato por nenhuma outra razão que não seja a de tentar devolver ao Benfica a dignidade desportiva e institucional que um clube de topo mundial deve ter", pode ler-se numa publicação de Ricardo Martins Pereira no Instagram, intitulada de "12 razões pelas quais eu sou candidato a candidato à presidência do Benfica".

"Ao Sport Lisboa e Benfica têm sobrado títulos desportivos, que eu, como adepto e sócio, muito agradeço mas tem faltado a seriedade, credibilidade e honestidade fora do campo, o que a mim, como adepto e sócio, muito me envergonha e entristece. É sobretudo isto, embora não só isto, que me move neste momento e que me faz tomar a decisão de avançar para uma candidatura à Presidência do meu clube. Mas há mais. Um candidato à presidência de um clube não tem de ser alguém que se opõe a tudo o que a atual direção do clube tem feito. Seria absurdo que assim fosse. Muito do trabalho do nosso atual presidente, Luís Filipe Vieira, e da sua equipa, tem sido bem feito e tem trazido excelentes resultados desportivos e também financeiros ao Sport Lisboa e Benfica", acrescenta o blogger, que refere ainda que os "problemas" do Benfica atual "não são sequer trazidos a discussão, são escondidos, retirados da agenda, tratados apenas pelos sócios, adeptos e simpatizantes em conversas de café".