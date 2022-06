"Blindado" por 100 milhões, Neres explica opção pelo Benfica: "Aqui, tenho tudo a favor"

Extremo promete aos adeptos encarnados "muita vontade de vencer" assim como "entrega", desejando ainda "viver momentos muito felizes na Luz"

David Neres, hoje oficializado e "blindado" com cláusula de 100 milhões de euros pelo Benfica, já falou como reforço dos encarnados para as próximas cinco temporadas.

Em declarações aos meios do clube, as primeiras como jogador das águias, prometeu mostrar todas as suas qualidades, desejou uma mais fácil adaptação do que a que teve no Ajax.

"Espero que seja uma adaptação mais fácil aqui. Passei cinco anos nos Países Baixos, onde a língua é totalmente diferente, assim como o clima. Aqui tenho tudo a favor e espero que seja mais fácil", disse o extremo brasileiro à BTV, ele que também se apresentou aos adeptos: "Sou um jogador rápido que procura sempre o golo, com habilidade, muita vontade e muita entrega. Nunca me vai faltar vontade de vencer."

Neres confessou ainda estar muito satisfeito com a ida para a Luz. "Estou muito feliz por ter assinado pelo Benfica, que é um grande clube, não só da Europa mas também do Mundo. Sem dúvida, é o clube certo para mim. Todos conhecem a força do Benfica e estou feliz por ter esta oportunidade. Espero viver momentos muito felizes na Luz", vincou o quarto reforço das águias neste defeso.