Blind e a amizade com Vertonghen: "Mandei uma mensagem a dizer que estava bom tempo"

Redação com Lusa

Daley Blind é um grande amigo pessoal do belga Vertonghen, do Benfica, tendo estado juntos no Ajax, onde ambos se formaram, mas, sobre o jogo, revelou que não falaram.

Daley Blind também marcou presença na sala de imprensa da Luz para a antevisão do Benfica-Ajax, partida dos oitavos de final da Liga dos Campeões

O experiente defesa sublinhou a importância da vitória na primeira mão, seja com um futebol atrativo ou com muita luta, no qual a motivação já se encontra intrínseca pela competição que é.

"Para jogos na Liga dos Campeões, não é preciso motivação. Tem um nível muito alto e são jogos onde queremos mostrar qualidade. Todos querem jogar, pois todo o mundo vê. Não será difícil mudar o chip do Willem II para este jogo", ressalvou, aludindo ao jogo do Ajax no fim de semana, para o campeonato dos Países Baixos (triunfo por 1-0).

O central, de 31 anos, também recordou o jogo "muito difícil" de 2018, no Estádio da Luz, e confirmou o crescimento do Ajax, que alcançou as meias-finais da prova nessa época, até à atualidade: "Depois desse jogo crescemos muito e jogamos muito bem. Houve muitas mudanças de jogadores, mas temos muita qualidade dentro da equipa".

"O Vertonghen é um grande amigo e temos um grande contacto pessoal. Hoje só lhe mandei uma mensagem a dizer que estava bom tempo. Não falámos sobre o jogo. A experiência dele é importante para o Benfica, é um grande jogador e tem uma grande carreira", expressou o internacional neerlandês em 88 jogos, com dois golos marcados.

O Benfica e o Ajax defrontam-se na quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:00, em partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic. A segunda mão, que decidirá quem passa aos "quartos", joga-se em 15 de março, na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão.